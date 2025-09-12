Meret ancora confermato? Conte: "Milinkovic viene da realtà diversa, si sta inserendo…"

vedi letture

Si è parlato anche di gerarchie portieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina. Ecco le parole di Antonio Conte sul classico dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic.

Uno dei portieri che ha molta più esperienza in Champions può essere orientato a quella gara lì?

"Noi abbiamo due ottimi portieri, Alex è una garanzia, è il portiere dei due Scudetti ed abbiamo preso Vanja che come gli altri viene da una realtà diversa, anche lui si sta integrando e cercheremo di trovare il tempo e modo per dare spazio anche a lui. Li abbiamo preso perché hanno caratteristiche diverse, anche lui si sta integrando da una realtà diversa e quindi... anche lui dovrà giocare".