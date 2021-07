Mertens elogia l'Italia: "Ha giocato il calcio migliore. Pochi se lo sarebbero aspettato"

Dries Mertens ha parlato ieri in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Italia, che si disputerà domani. L'attaccante del Belgio ha dichiarato a proposito degli azzurri: "È un'ottima squadra ma pochi si aspettavano che avrebbe giocato così bene. Credo che sia la squadra che ha giocato il calcio migliore. Nelle prime tre partite ha fatto benissimo, è stato un piacere vederla giocare. Messaggio a Di Lorenzo, Insigne e Jorginho? No, non ci siamo sentiti".