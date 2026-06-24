Del Genio: "Un mese di nulla, aspettando Allegri. Ma una cosa l'ho capita"

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Il giornalista Paolo Del Genio nel consueto filo diretto su Kiss Kiss Napoli ha risposto ad alcune domande dei tifosi: "Da un mese, da quando è finito il campionato, siamo pieni di indiscrezioni. La notizia principale è l'arrivo di Allegri, anche se non si è ancora trasformata in annuncio, però manca davvero poco. Ma da un mese stiamo parlando del nulla come mercato.

Siamo ancora in attesa che possa partire tutto. Sappiamo che l'erede di Conte sarà Allegri ma fino a quando non verrà presentato e non parlerà noi parleremo del nulla. Quindi faccio i complimenti a noi giornalisti che andiamo in onda e ai tifosi che ci seguono nonostante, ripeto, ad oggi non stia accadendo nulla di concreto. Ma l'interesse è davvero alto e quindi grazie ai tifosi che hanno una forte passione verso il Napoli".