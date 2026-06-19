Messi o Maradona? Lucchesi a sorpresa: “Per me il migliore di sempre è Pelé”

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Messi e il record al Mondiale 2026, Fabrizio Lucchesi non ha dubbi: “Il più grande di sempre resta Pelé”

La tripletta messa a segno da Leo Messi all'esordio del Mondiale 2026 gli ha consentito di raggiungere Miroslav Klose in vetta alla classifica dei migliori marcatori nella storia della competizione. Un traguardo che ha inevitabilmente rilanciato il dibattito su chi possa essere considerato il più grande calciatore di tutti i tempi. Dell'argomento si è parlato anche nel corso di Maracanà, trasmissione in onda sulla radio ufficiale di TuttoMercatoWeb, dove è intervenuto il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi.

Lucchesi: "Pelé determinava più di Messi"

Nel corso del suo intervento, Lucchesi ha riconosciuto la straordinaria grandezza dell'argentino, ma ha ribadito di considerare Pelé il miglior calciatore della storia: "No, io sono ancora del pensiero che Pelé lo sia stato. Perché determinava davvero. Messi determina, ma lo era più Pelé nella sua epoca".