Messi o Maradona? Spolli: “Paragone ridicolo! Entrambi hanno fatto la storia”
L’ex difensore argentino Nicolás Spolli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per esprimere il proprio punto di vista sul confronto tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi, un tema che continua a generare discussioni nel mondo del calcio. L’ex giocatore ha sottolineato come, anche nel 2026, questi paragoni risultino poco sensati, trattandosi di due fuoriclasse assoluti che hanno segnato epoche diverse della storia del calcio.
Il pensiero di Spolli sul confronto tra Messi e Maradona
Spolli ha poi spiegato in maniera netta la sua posizione: “Nel 2026 ancora fare questi paragoni mi sembra, fammi passare il termine, ridicolo. Perché sì, perché sono due animali, due che hanno fatto la storia. Puoi paragonare magari, non lo so, Messi con Cristiano Ronaldo, se lo vuoi paragonare. Per me non c’è paragone. Se lo vuoi paragonare ci sta, perché sono della stessa epoca, stesso calcio, stesse regole. Ma paragonare Maradona con Messi è difficile, impossibile. Sono stati due fenomeni, due numeri uno in periodi diversi. In momenti diversi”.
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