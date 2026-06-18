Napoli su Gila, Bucciantini lo esalta: “Con Bastoni e Solet è tra i migliori in Serie A”

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Calciomercato Napoli, Bucciantini promuove l'ipotesi Mario Gila della Lazio: “Sarebbe un grande acquisto per la difesa”.

Intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Bucciantini ha commentato il possibile approdo di Mario Gila in maglia azzurra, sottolineandone le qualità tecniche e la crescita mostrata nelle ultime stagioni. Secondo il giornalista, il difensore spagnolo rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato del Napoli, grazie alla sua duttilità e alla capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco.

Le qualità di Gila secondo Bucciantini

Nel dettaglio, Bucciantini ha espresso grande stima per il giocatore: “E’ un difensore fortissimo che sa giocare sia di reparto che in una difesa a tre. Gila, insieme a giocatori come Solet e Bastoni, è uno dei migliori difensori acquistabili in Serie A. Sarebbe un grandissimo acquisto. Gila è un giocatore di grande personalità, con una lettura eccellente della fase difensiva e una notevole capacità di presenza mentale dentro la partita: è un giocatore forte”. Un giudizio che conferma come il profilo dello spagnolo sia considerato tra i più interessanti nel panorama del campionato italiano.