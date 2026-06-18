Brambati: “Gasperini punta al titolo! La Roma vuole ridurre gap con Inter e Napoli”

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Il procuratore si è soffermato sul possibile addio di Soulé, sull'interesse dell'Inter per Palestra e sulle prospettive della Juventus

A Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, che ha iniziato la sua analisi dalla Roma e dal possibile addio di Mati Soulé: "Penso che non sia un sacrificio per Gasperini, da quanto ho capito, altrimenti si sarebbe imposto. Credo che a lui non piaccia tanto. Quindi credo che sia giusto che, se la Roma può incassare, lo venda. Gasperini sta dando le indicazioni sul mercato e i nomi che sento sono al 100% voluti da lui. Io credo che Gasperini si voglia giocare la carta Scudetto. Per me cerca di fare in modo che, prima della fine della carriera, vinca un titolo. Credo voglia il tavolo apparecchiato per giocarsi questa chance. La Roma che sta cercando di costruire potrebbe essere una rivale importante per l'Inter, insieme al Napoli. Se fa gli acquisti azzeccati, riduce il gap con l'Inter. E lì può succedere di tutto". Successivamente Brambati ha commentato anche la valutazione di Palestra, accostato all'Inter: "Andando via Dumfries, bisogna capire quali sono gli obiettivi tecnici e le possibilità economiche dell'Inter. Anche se dovesse andare via Bastoni. Palestra è un ottimo giocatore, ma ha giocato nel Cagliari e il girone di ritorno non è stato fantastico. Ha gamba, ma giocare all'Inter è difficile. L'Atalanta fa bene a sparare alto, ma spendere tutti quei soldi per un giocatore giovane... È vero che chiudi il discorso in quel ruolo per anni, ma se toppi... È un bravissimo ragazzo, cresciuto in una piccola squadra di Milano, ma giocare a San Siro non è come farlo a Cagliari".

Brambati su Juventus, Carnevali e Vlahovic

Nel corso dell'intervento, Brambati ha poi espresso il suo giudizio anche sulla Juventus e sul lavoro che attende Giovanni Carnevali: "Lui nasce dietro Marotta. È vero, ora dovrà dimostrare di essere da Juve. Certo, per i disastri fatti dal predecessore, fare meglio è un gioco da ragazzi. Ma la Juve è una società particolare, con tifosi abituati da sempre a vincere e che non vincono da tanto. Devi almeno tornare a lottare per vincere, quindi devi stare attento. Io voglio capire come sarà la Juve ai nastri di partenza. Intanto, se avesse preso Alisson, avrei detto che avrebbe messo un punto importante in un ruolo chiave. Però aspettiamo, perché il mercato finirà ai primi di settembre, c'è tanto tempo. E vedremo anche se verrà accontentato Spalletti. È un allenatore che va accontentato a questo giro, altrimenti è inutile prenderlo. Vlahovic? Io so che a lui piace tantissimo, con Luciano avrebbe un rendimento più alto. È vero che costa tanto, ma se non lo tieni e paghi il cartellino di un altro e anche l'ingaggio, alla fine risparmi tenendo Vlahovic. Non credo che potrà chiedere ancora 10 milioni, poi. Se avesse avuto qualcuno dietro, il serbo avrebbe già chiuso dopo essere andato via dieci giorni fa. E invece non è così".