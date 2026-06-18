Di Napoli: “Per i numeri Messi è il migliore di sempre, ma io preferisco Maradona”

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Leo Messi nella storia, l'idea di Arturo Di Napoli: “È il più grande di sempre, anche se io preferisco Maradona”.

La tripletta realizzata da Leo Messi all'esordio del Mondiale 2026 gli ha consentito di raggiungere Miroslav Klose in cima alla classifica dei migliori marcatori nella storia della competizione, riaccendendo il dibattito su chi sia il più grande calciatore di tutti i tempi. Dell'argomento si è parlato anche nel corso di Maracanà, trasmissione in onda sulla radio ufficiale di TuttoMercatoWeb, dove è intervenuto l'ex attaccante Arturo Di Napoli.

Di Napoli incorona Messi, ma il cuore resta con Maradona

Nel suo intervento, Di Napoli ha spiegato perché, a suo avviso, Messi meriti di essere considerato il migliore di sempre, pur confessando una preferenza personale per Diego Armando Maradona: "I numeri mi fanno dire di sì, che è il migliore di sempre, al di là dell'età. Il percorso fatto e come lo ha fatto fanno propendere per il sì. Gioca ancora a un livello pazzesco, poi c'è anche l'aspetto della personalità che incide, e della professionalità. Però, ovvio che io preferisco Maradona".