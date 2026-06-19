Doumbia allo Sporting, l’agente svela tutto: “Anche il Napoli ha fatto un sondaggio”

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L’agente Cheikh Fall racconta il trasferimento di Issa Doumbia dal Venezia allo Sporting CP, operazione da 20 milioni più bonus.

Cheikh Fall ha parlato per la prima volta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dopo il trasferimento di Issa Doumbia dal Venezia allo Sporting CP, quella che rappresenta la cessione più importante nella storia del club veneto. Un’operazione da circa 20 milioni di euro più bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita, che conferma il valore crescente del giovane talento. Fall ha raccontato le motivazioni della scelta e la dinamica che ha portato al trasferimento, sottolineando come il giocatore fosse seguito da più club europei.

Perché lo Sporting ha anticipato la concorrenza

Alla domanda sulle ragioni della scelta dello Sporting, Fall ha spiegato: "Cercavamo una squadra dove il ragazzo potesse proseguire il suo processo di crescita dopo Albinoleffe e Venezia. Dopo l'ultima annata in Serie B si sono presentate diverse squadre importanti, ma lo Sporting si è mosso prima e meglio degli altri club. L'hanno cercato a lungo, corteggiato già da gennaio. E alla fine Doumbia ha scelto di andare lì per portare avanti il suo percorso di crescita". Sulla sorpresa che un talento della Serie B italiana sia finito in Portogallo, l’agente ha aggiunto: "Lo Sporting è un club molto attento sul mercato. Giocatori come Gyokeres e Suarez sono stati pescati da una squadra di seconda divisione e poi guardate che carriera hanno fatto... Sì, forse in Italia non ci hanno creduto abbastanza, mentre lo Sporting ha praticamente chiuso prima dell'inizio della finestra di calciomercato. Se un club così importante che giocherà la Champions va a definire il suo primo acquisto pescando dalla Serie B italiana, vuol dire che lo volevano davvero e che hanno un settore scouting molto attrezzato".

Fall ha poi sottolineato anche le dinamiche del calcio italiano e il lavoro del Venezia: "Vero, però ci sono anche squadre che lavorano bene e riescono a programmare. Guardate il Venezia e Filippo Antonelli, che secondo me è uno dei migliori dirigenti italiani. Due anni e mezzo fa Doumbia giocava all’Albinoleffe, in Lega Pro, c’erano tante squadre che lo seguivano ma non si fidavano. Ci voleva coraggio e un po’ di follia per puntarci e Antonelli, con il Venezia in Serie B, decise di investirci un milione di euro. A fine stagione sono andati in Serie A, ha fatto 24 presenze nel massimo campionato e abbiamo deciso di proseguire la crescita a Venezia anche dopo la retrocessione, nonostante diverse offerte. Nell’ultima stagione, secondo me, è stato il miglior giocatore della Serie B e a quel punto Antonelli ha assecondato la volontà del giocatore di misurarsi in un campionato importante. Complimenti a lui, ci vorrebbero più dirigenti come Antonelli anche nelle nostre big".

Infine, sulle squadre interessate fino all’ultimo, Fall ha rivelato: "C’era un’altra squadra portoghese importante, c’erano due squadre di Premier League e una squadra di vertice in Spagna. Preferisco non fare nomi però...". In Italia, invece, "la Lazio non ha mai fatto offerte. Il Milan ha fatto solo un sondaggio, così come il Napoli e la Juventus. La Cremonese la scorsa estate si è mossa concretamente, la Fiorentina con Paratici ci ha provato a gennaio e anche questa estate. Pure la Roma era insistentemente sulle sue tracce, almeno finché c’era Massara. Però, ripeto, nessuno lo ha voluto come lo Sporting".