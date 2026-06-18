Gravina: "Mancini voleva tornare, ma scelsi Gattuso. E per me Rino meritava di restare"

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Gabriele Gravina, ormai ex presidente della FIGC, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport per fare un bilancio del suo operato. Tra i tanti temi analizzati, c'è anche il possibile ritorno del ct Roberto Mancini. "Mancini chiese a me di riprendere un percorso interrotto. Ma avevo già scelto Gattuso, che per me sarebbe dovuto rimanere dopo la Bosnia. La scelta del ct spetta al mio successore", ha dichiarato. Sulle tante richieste di conferma di Silvio Baldini, invocato da molti dopo le due amichevoli promettenti dei giorni scorsi, Gravina ha invece parlato così: "È piaciuto molto. Ma bisogna valutare le conseguenze di certe scelte. Lui ha come focus la qualificazione olimpica, dobbiamo stare attenti a non rovinare un progetto costruito con visione".

Infine, una battuta sulle 17 bozze di riforma dei campionati presentate proprio da Gravina: "Ripartierei dalla Serie A e dalla B a 18. E poi dalla creazione di una B2, cioè una zona cuscinetto del professionismo dove potrebbero convergere tutte le seconde squadre. La Lega Pro dovrebbe confluire nei dilettanti e avrei riformato anche quest’ultimo mondo. Con il diritto di veto, però, si può fare ben poco".