Apolloni: “Messi e Maradona sono due mostri! Ma le emozioni che mi ha dato Diego…”
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Messi da record al Mondiale 2026, Luigi Apolloni: “Con Maradona sono due mostri, ma Diego resta unico”.
La tripletta di Leo Messi all'esordio del Mondiale 2026 gli ha consentito di raggiungere Miroslav Klose in vetta alla classifica dei migliori marcatori della storia del torneo, rilanciando inevitabilmente il confronto su chi sia il più grande calciatore di sempre. Del tema si è parlato anche nel corso di Maracanà, trasmissione in onda sulla radio ufficiale di TuttoMercatoWeb, dove è intervenuto Luigi Apolloni.
Apolloni: “Messi e Maradona due fenomeni, ma le emozioni di Diego…”
Nel suo intervento, Apolloni ha riconosciuto la grandezza di entrambi i fuoriclasse, sottolineando però la propria preferenza emotiva per Diego Armando Maradona: "Lui e Maradona sono due mostri. Messi è il più longevo, ha dato continuità ai suoi risultati. Le emozioni che mi ha dato Maradona però... le giocate erano straordinarie".
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