Milan, Ibrahimovic si ritira tra le lacrime: "È il momento di dire ciao al calcio"

Zlatan Ibrahimovic si congeda da giocatore del Milan dopo cinque anni e mezzo, 163 presenze e 93 reti, due scudetti e una supercoppa italiana. Davanti a un pubblico commosso nemmeno lo svedese questa volta è riuscito a trattenere le lacrime: "Tante emozioni in questo stadio. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato la felicità. La seconda volta che sono arrivato mi avete dato amore. Vorrei ringraziare la mia famiglia e chi mi sta vicino per la pazienza. Vorrei ringraziare la mia seconda famiglia: i giocatori. Voglio ringraziare il mister e il suo staff per la responsabilità che mi avete dato. Voglio ringraziare i dirigenti per l'opportunità che mi avete dato. Ultimo ma più importante di tutti, di mio cuore voglio ringraziare voi tifosi. Mi avete ricevuto a braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa. Sarò milanista per tutta la vita. È arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Forza Milan e arrivederci".

Un pensiero anche per Mino Raiola, suo agente sin dai tempi dell'Ajax: "Tutto ciò che ho fatto l'ho fatto con Mino, anche fuori dal calcio. Ero da solo, non avevo qualcuno al mio fianco. Sono molto riservato delle mie cose, con Mino le ho divise. C'è stata la sua tragedia e non più stata la stessa cosa. Se fosse per lui continuavo a giocare a calcio perché voleva la commissione... Scusa Mino, ma è la verità".