Milik sul Barcellona: "Rispetto per i loro campioni, ma nel calcio non esiste la paura"

Nella sua intervista per Sky Sport l'attaccante del Napoli Arek Milik ha parlato anche della sfida di Champions col Barcellona in programma tra febbraioe e marzo per gli ottavi di finale: "Parliamo di una grande sfida con grandi giocatori. Ma ci vuole ancora tempo. Abbiamo tanto rispetto del Barcellona, sappiamo sono forti, ma non abbiamo paura. Il calcio è il calcio".