Ministro Abodi: "Felice per la città, Napoli è stata la mia prima squadra"

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Il Napoli è stata la mia prima squadra, sono felice per la città, ma mi dispiace per quanto successo perché in una serata di festa purtroppo c'è qualcuno che ha perso la vita". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, commentando lo Scudetto della squadra di Spalletti a margine di un evento al Foro Italico. "Mi auguro festa continui nella massima civiltà come Napoli ci ha bene insegnato - ha proseguito - Quello che è emerso è la passione smisurata, il cuore enorme della comunità napoletana che è un valore aggiunto.

Spero che possa essere servita nel modo giusto, non solo sportivamente parlando attraverso le vittorie, ma attraverso una gestione degli interessi collettivi che tengano conto delle sensibilità di queste comunità". Poi ha aggiunto: "Spero questa energia consenta di migliorare i luoghi di sport, che si migliori il Maradona e che si investa nel centro di allenamento perché il Napoli tiene alla 'scugnizzeria". (ANSA).