Modric poteva giocare nel Napoli, Marino: "Costava 8mln e ci fu ok di ADL"

Luka Modric poteva giocare nel Napoli. Ne parla Pierpaolo Marino al Corriere dello Sport svelando un retroscena del 2006 quando era dirigente del Napoli: "Eravamo molto vicini a Niko Kranjcar dell'Hajduk Spalato. Andai a vederlo dal vivo a Zagabria con l'avvocato Sorrentino nella sfida contro la Dinamo, 13 maggio 2006. Il Napoli era stato appena promosso in B e Kranjcar per la categoria aveva ritmi lenti, non mi convinceva. Mi colpì invece un giovanissimo Modric che in quella partita giocò da esterno e fece anche gol. Finì 1-0. Chiesi subito informazioni sul giocatore. La sera andammo a cena con i dirigenti della Dinamo Zagabria, la cifra richiesta fu di otto milioni. Chiamai De Laurentiis che mi diede subito l'ok. A quei tempi, e per la Serie B, otto milioni erano tantissimi".

"In Serie B non si potevano tesserare extracomunitari. Fu un gran peccato. Ironia della sorte, proprio in quei giorni Modric fu convocato dalla Croazia per il Mondiale in Germania. E il ct sapete chi era? Zlatko Kranjcar, papà del giocatore che ero andato a vedere. Modric, da quel momento in poi, spiccò il volo".