Moggi: “Il Napoli ha dimostrato che lo 0-3 con l’Atalanta è stato solo un incidente di percorso”

Nel suo editoriale su Libero, Luciano Moggi ha parlato del campionato di Serie A dopo l'ultima giornata che ha visto il pareggio fra Inter e Napoli nello scontro al vertice: "Emozioni a S.Siro, dove si sono esibite le squadre che probabilmente alla fine si contenderanno lo scudetto. Hanno dato vita ad una gara incerta fino alla fine, poteva vincere l’Inter perché Calhanoglu ha sbagliato il rigore che avrebbe portato in vantaggio la sua squadra, poteva vincere il Napoli se Simeone non avesse fallito per un soffio il 2-1, a pochi spiccioli dalla fine.

Non è mancato niente insomma che non potesse emozionare gli spettatori, giro palla velocissimo, continui ribaltamenti di fronte, aggressione e riaggressione sulla palla, rigore mancato, pali, scontri tra i contendenti e grande gol (Calhanoglu). E non sono mancate neppure le polemiche di Conte sul Var che aveva convalidato il rigore fallito poi da Calhanoglu. Il Napoli ha riconquistato la vetta, con il carattere di chi, dopo aver subito il 3-0 casalingo dall'Atalanta, aveva voglia di dimostrare che quel risultato deve essere considerato un incidente di percorso. Per questo tutti hanno dato il meglio di se stessi per contenere i nerazzurri, che è poi quello che ha predicato Conte per l’intera settimana", ha spiegato su Inter-Napoli.