Montervino: "Inspiegabile tenere Politano 90' in quello stato. Così perde autostima chi è fuori"

Francesco Montervino, ex calciatore azzurro, su Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' ha parlato del momento del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io penso che vedere in campo un giocatore come Politano che negli ultimi 20 minuti non era in condizioni straordinarie… Tenerlo 90 minuti in campo in quella condizione secondo me in qualche modo fa perdere l’autostima anche a chi è fuori e potrebbe entrare al suo posto.

La sensazione mia non è che i sostituti entrano tardi e non dimostrano perché hanno poco tempo per farlo, ma io credo che l’allenatore non creda fortemente nei giocatori che sono fuori. Per me è inspiegabile! Un allenatore importante come Conte tira meglio da chiunque, se ci crede realmente. Per me non crede che sono giocatori che gli possono cambiare la partita, quindi tiene in campo quelli lì finché può perché li reputa i migliori. Paradossalmente quelli che entrano meno giocano peggio è. Ha detto che con la squadra ci andrebbe in guerra? Vuol dire che stima come uomini certi giocatori, ma tecnicamente non pensa che gli possano risolvere la partita”.