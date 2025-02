Montervino: "Sorpasso che può far bene al Napoli: ora si giocherà la partita della vita sabato"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del momento dei partenopei.

Sorpasso Inter nella settimana del big match contro il Napoli:

"E' un sorpasso che fa bene al Napoli. Porterà il Napoli a giocarsi la partita della vita domenica prossima. A Napoli tutti pensavano a questa sfida. Di solito dalle sconfitte ha sempre risposto con carattere. Cerco di cogliere il positivo da questo sorpasso".

In cosa l'ha sorpresa il secondo tempo di Como?

"La mancanza di condizione fisica. Anche negli altri pareggi ha dimostrato di non avere una condizione perfetta ed è strano, visto che non hai le coppe.

Chi sta meglio lì davanti?

"Il Napoli esce sconfitto dal mercato, l'Atalanta ha una rosa più profonda, ma vedo meglio l'Inter complessivamente. La condizione attuale può fare la differenza, ma anche la mentalità. Devono crescere come condizione Inter e Napoli. E l'Atalanta ci ha abituato a finali scoppiettanti. L'Inter rimane la più forte di tutte, oggi però l'Atalanta si dimostra all'altezza delle altre".

Se Inter e Napoli pareggiano, la Juve può tornare nel giro Scudetto?

"I commenti dei tifosi della Juve dopo la vittoria con l'Inter era 'andiamo a vincere lo Scudetto'. L'ambiente un po' ci crede, tutto il mondo Juve è abituato a lottare per qualcosa d'importante ma la vedo nettamente dietro alle altre. Vedo qualche problema di troppo per ritenerla in lotta per il titolo".