Napoli-Inter può indirizzare la stagione? Chivu: "Non neghiamo l'evidenza, è importante..."

Questa partita può indirizzare la stagione? E' una delle domande poste a Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli. Di seguito la risposta del tecnico rumeno:

"Questa è una partita importante e non dobbiamo negare l'evidenza. Però è presto dirlo. Ci sono tante squadre che hanno già due sconfitte. Quello che vale per una squadra valgono anche per le altre. Bisogna capire l'importanza della partita. Bisogna andare con convinzione e passione giusta. La partita non sarà semplice anche per l'ambiente. Dobbiamo essere pronti mentalmente".