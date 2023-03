Nino D’Angelo contro gli ultrà tedeschi: “Sono venuti a rompere il ca***, devono pagare i danni”

Il noto cantante e tifoso del Napoli Nino D'Angelo, ha commentato all'Adnkronos gli scontri avvenuti nella giornata di ieri prima e dopo la partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht

Il noto cantante e tifoso del Napoli Nino D'Angelo, ha commentato all'Adnkronos gli scontri avvenuti nella giornata di ieri prima e dopo la partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht: “Noi tifosi napoletani che c’entriamo? Loro vengono a casa mia a scassare la mia città e io devo pagare? È’ normale che i napoletani abbiano reagito. Questi sono venuti in Italia a rompere il ca… e ora sono loro che devono pagare tutti i danni! Non ci bastano le scuse della Germania. Da tifoso dico che quello che è avvenuto non c’azzecca niente con il calcio. Che sono venuti a fare i tifosi dell’Eintracht Francoforte se sapevano di non poter entrare allo stadio? Se lo avessimo fatto noi a Francoforte saremmo finiti su tutte le prime pagine dei giornali del mondo. Questi non dovevano partire, se volete venire a protestare perché non vi fanno entrare allo stadio fatelo, ma senza spaccare le vetrine. Quello che è accaduto è un fatto molto grave.