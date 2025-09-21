Novellino sulla lotta Scudetto: "La Juve è l'anti Napoli. Inter forte, ma il tempo di Inzaghi è finito"

L'ex allenatore Walter Novellino, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato dei temi attuali della Serie A a partire dalla lotta Scudetto: "Sono curioso di vedere la Roma fino alla fine, ma come anti Napoli direi la Juventus”.

Come vede l’Inter di Chivu?

“Ha una squadra molto forte. Ha una rosa di grande qualità. Chivu ha una grande occasione, l’ha meritata. Ma deve essere convinto di se stesso, perché è bravo”.

Oggi i nerazzurri sfidano il Sassuolo.

“Sulla carta è una partita facile, abbordabile. Però il Sassuolo non mi dispiace. L’Inter è forte, Chivu deve essere un po più se stesso e guardare il suo pensiero. Il tempo di Inzaghi è finito”.

La sua ex Samp continua a deludere.

“Mi dispiace per i tifosi, a loro sono veemente legato. Il calcio è fatto anche di cattiveria agonistica, lottare per qualcosa di importante, per la maglia. E questo non lo vedo”.

Dalla Samp ad un ex Samp. Ferrero. L’ex presidente è rientrato nel calcio con la Ternana.

“Ha le qualità per gestire un’azienda. Poi la Ternana bisogna saperla gestire. Quando si è buttato ha fatto i risultati. Lo vedo bene”.