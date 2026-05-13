Ordine: "Colgo stanchezza, mi inquieta quello che è successo tra Conte e Spinazzola"

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"Non so se è lo stress della stagione o sono le voci sul possibile addio di Conte".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Franco Ordine: "Il problema di fondo del caos calendari è che sono venute fuori responsabilità da tutte le parti. La prefettura aveva deciso che i derby di Roma non si sarebbero potuti svolgere in orari notturni. Ora invece si può fare. Poi c'è la responsabilità degli uffici della Lega, che sapevano da tempo la data degli Internazionali di Tennis: non si poteva inserire il derby in quella data. L'hanno fatto perché l'anno scorso non c'era Sinner. Adesso si sono ritrovati questa grana tra le mani. La dimostrazione palese che obiettivamente ci sono responsabilità su tutti e due i fronti. Lunedì è previsto anche lo sciopero dei trasporti. Se cade l'obbligo della contemporaneità? No, impossibile perché è un criterio di regolarità del campionato.

Impressioni sul Napoli? Ha perso un po' di energia, ha dato il meglio di sé fino al gol del pareggio del 2-2. Non ha mostrato la voglia di andare a vincere con necessità. Sapete, sono un difensore e ammiratore di Antonio Conte. In questa ultima parte colgo stanchezza, ho visto solo due schemi: palla lunga per Hojlund e palla ad Alisson. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Penso che sia dovuto dal fatto che siano rientrati tanti dai lunghi infortuni. Mi inquieta un po' quello che è successo tra Conte e Spinazzola. È come se ci fosse un esaurimento della chiave di successo per arrivare al secondo posto, quando il Napoli ha avuto pochi calciatori a causa infortuni. Non so se è lo stress della stagione o sono le voci sul possibile addio di Conte.

Futuro Allegri? Senza Champions è indiscutibile che vada via, sarebbe un assist per Ibra e Furlani. Con la Champions scatterebbe il rinnovo di un altro anno. Anche in caso di Champions, visto che non coincidono i piani del mister con il club. Allegri in Nazionale? Ha le caratteristiche più da gestore che allenatore. Ma bisogna vedere chi sarà la figura che dovrà scegliere il nuovo ct".