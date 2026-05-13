Dal Belgio: "Lukaku via, ma non ci sono squadre. Situazione diversa per De Bruyne"

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Situazione differente per Kevin De Bruyne, che secondo Tavolieri starebbe vivendo con serenità la sua esperienza a Napoli, sia sul piano personale sia familiare.

Il giornalista belga Sacha Tavolieri ha spiegato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che il futuro di Romelu Lukaku al Napoli appare sempre più incerto. Secondo Tavolieri, il progetto che aveva convinto Lukaku a trasferirsi in azzurro era strettamente legato alla presenza di Antonio Conte. “Lukaku era veramente parte del progetto Conte. Quindi senza Conte non so se le cose possono restare le stesse”, ha dichiarato il giornalista. Tavolieri ha inoltre sottolineato che il giocatore non sarebbe soddisfatto dell’annata disputata e che il club si troverebbe ora davanti a diverse opzioni: una cessione, una rescissione contrattuale oppure la permanenza in rosa con un ingaggio particolarmente oneroso. A rendere il quadro ancora più complesso è anche l’assenza di offerte concrete da parte di altre società, elemento che contribuisce ad alimentare l’incertezza sul futuro dell’attaccante.

De Bruyne: stabilità e volontà di continuare

Situazione differente, invece, per Kevin De Bruyne, che secondo Tavolieri starebbe vivendo con serenità la sua esperienza a Napoli, sia sul piano personale sia familiare. “Per De Bruyne la situazione è molto diversa. Lui si trova molto bene al Napoli. Anche la sua famiglia si trova molto bene”, ha spiegato il giornalista. Tavolieri ha inoltre evidenziato come le decisioni del centrocampista siano fortemente influenzate dal benessere della famiglia, più che da logiche individualistiche. “Non ragiona da solo in modo individualista o egoista. Non è un calciatore così”, ha aggiunto. Questo approccio si rifletterebbe anche nel suo atteggiamento in campo, dove De Bruyne continua a distinguersi per spirito di squadra e attenzione al collettivo. Secondo il giornalista, il belga non avrebbe intenzione di forzare un addio al Napoli, mentre la società continua a considerarlo un elemento centrale per il futuro tecnico della squadra. Per questo motivo, la sua permanenza appare oggi decisamente più probabile rispetto a quella di Lukaku, rappresentando un punto fermo in una fase di profondo cambiamento per il club azzurro.