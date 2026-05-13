Di Fusco: "Milinkovic inguardabile! Anche Conte ha visto l'errore sul tiro di Bernardeschi"

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"Sul terzo gol invece la peggior cosa che potesse fare dal punto di vista tecnico era respingere la palla centralmente".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco: "Napoli-Bologna ci lascia un bruttissimo primo tempo, azzurri lenti e prevedibili. Il secondo tempo è stato apprezzabile, Milinkovic-Savic inguardabile dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda la gara contro il Pisa, non ci sono partite semplici, perché anche i retrocessi devono guadagnarsi la pagnotta per la prossima stagione. Non bisogna prendere sottogamba le partite. Se facciamo una partita normale dal primo minuto, penso che la portiamo a casa.

Milinkovic-Savic sui gol subiti contro il Bologna? Sulla rete di Bernardeschi, la palla gli è passata a un metro, poteva fare di più. Anche Conte gli urla contro. Forse non se l'aspettava il tiro di Bernardeschi, ma è un errore. Aveva qualche compagno davanti, Savic è stato impreparato. Sicuramente poteva fare di più, sembra un tiro che va sotto l'incrocio dei pali. Conte dalla sua posizione ha visto benissimo che la palla è passata vicina al serbo. Sul terzo gol invece la peggior cosa che potesse fare dal punto di vista tecnico era respingere la palla centralmente. Lì bisogna fare una deviazione, non una respinta. Milinkovic-Savic è chiaramente inferiore a Meret. Quel tipo di deviazione non è affatto difficile.

Sul caos calendario? Ho visto una caduta del campionato di Serie A. Una volta il campionato aveva una precedenza, ora il tennis ha la precedenza sulla Serie A. Questa è una batosta. È stata sbagliata la programmazione, ma è anche una caduta del campionato di Serie A. Giusto che giochino in contemporanea. Ma ormai non mi meraviglio più di nulla.

Voto a Lukaku? Quest'anno non si possono dare giudizi, purtroppo è successo di tutto. Non è colpa del calciatore. Si può discutere per le decisioni prese riguardo le cure e non comunicando con la società, ma abbiamo giocatori pagati tanto che hanno dato un quarto. I calciatori cercano di darti il 100%, ma quest'anno non l'hanno potuto dare. Se si sono fatti male, è perché hanno dato l'anima. Qualcosa si è sbagliati. Non mi sento di dare la colpa ai giocatori".