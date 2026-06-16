Orlando: "Fossi in Lobotka andrei alla Juve, con Allegri non serve troppo il gioco"

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Orlando su TMW Radio: Milan, Juve e la battuta sul futuro di Lobotka.

A parlare dei temi del giorno ai microfoni di 'Maracanà' su Tmw Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando, che ha cominciato con il Milan, affidato a Ruben Amorim: "Bisogna aspettare, che il Milan sia in difficoltà con la dirigenza e in ritardo sui programmi è vero. Vedo molta confusione, non giudico però Amorim perché allo Sporting ha fatto molto bene, poi se poi viene qui e non gli fanno la squadra, credo che il Milan possa ritrovarsi in una situazione di grande difficoltà. Se parti male poi quest'anno, succede che hai mezzo stadio vuoto e non te lo puoi permettere. Era andato al Manchester dove hanno fallito un sacco di allenatori. Lo giudico non per quella esperienza ma per quanto visto allo Sporting. E' uno preparato, intelligente, ma ripeto, è tutto legato al mercato. Ci sarà confusione ma avrà avuto delle garanzie e parlato anche di mercato, sennò perché dovrebbe venire uno come lui? Io credo che qualche garanzia gli sia stata data".

Juve, quale deve essere la prima vera mossa di Carnevali?

"Il regista. E' tutto l'anno che dico che Locatelli non può fare quel ruolo. Lo ha fatto anche discretamente, ma ha tempi di gioco di versi. Ha bisogno di un giocatore di qualità in quella zona del campo. Poi se riesci a tenere Vlahovic, allora la Juve piano piano prende forma".

Che farebbe al posto di Lobotka?

"Andrei alla Juve, tanto con Allegri non serve troppo il gioco. Lo so è una battuta cattiva, ma nella testa di Lobotka sia rimasto l'anno di Spalletti. C'è un rapporto che, se lo chiama, va. E il Napoli poi lo darebbe".

Zoff ha detto che prenderebbe Berardi:

"Assolutamente sì, lo prenderei anche io. E gioca lui titolare. Poi avere un Conceicao che subentra sarebbe ottimo. Sarebbe una coppia di esterni ottima".