Spinazzola sulla fascia sinistra: "Alisson imprevedibile, McTominay ha tutto"

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Spinazzola analizza il Napoli: lavoro sulla fascia sinistra e obiettivi Champions League.

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport dal ritiro di Castel di Sangro, il terzino del Napoli Leonardo Spinazzola si è soffermato sulla fascia sinistra e sui compagni di reparto Alisson Santos e Scott McTominay: "A sinistra abbiamo Alli (Alisson, n.d.r.) che è un giocatore molto più imprevedibile, poi Scott (McTominay, n.d.r.) che è un po' tutto. Ma sappiamo che dobbiamo lavorare di più a sinistra per quei movimenti che a destra vengono in modo più naturale".

Sulla Champions League e sull'importanza del percorso già dalla League Phase: "Sappiamo che la Champions è un altro palcoscenico con squadre molto più forte a livello economico e di giocatori. In questo nuovo format però hai molte più possibilità di passare il girone, poi diventa un terno al lotto: dipende da chi prendi e altro. Innanzitutto dobbiamo pensare a crescere ed a fare una buona fase a gironi".