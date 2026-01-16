Orsi: "Non ho capito se Lang è un buon giocatore o un mezzo bluff"

Ecco tutte le dichiarazioni di Nando Orsi, ex portiere e allenatore, nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in onda su Televomero: "Il fuorigioco di Mazzocchi? Prima del VAR, le squadre hanno perso - a turno - degli Scudetti per decisioni così. Il rigore di domenica [contro l'Inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan, ndr] da regolamento è rigore. Per me non lo è, ma da regolamento sì. Dopo quattro partite vinte per 2 a 0 avevamo esaltato il Napoli. Poi ha pareggiato col Verona, ha fatto una gran partita con l'Inter e ha pareggiato anche contro il Parma.

Calendario? Io non sono preoccupato per quello, ma più perché il Napoli è in affanno sempre in questo tipo di partite qua [contro le squadre della parte destra della classifica, ndr]. Stiamo dicendo che il Napoli non riesce a fare tre partite in una settimana? Ma di che stiamo parlando? Perché continuiamo a dare alibi? Il mercato è stato fatto con Conte o no? Mica la società gli ha detto 'ti prendiamo questi'.

Perché Lucca è entrato a 5 minuti dalla fine? Conte avrà avuto le sue ragioni, ma metterlo un po' prima e crossare di più... Lucca ha avuto molte meno possibilità di Hojlund, e si porta dietro il peso di esser stato pagato 35 milioni. Lang? Per me è un mistero: io non ho capito se è un grande giocatore o un mezzo bluff.

Scudetto? Recuperare l'Inter non sarà facile. Ferguson della Roma? A me non ha convinto tanto, ma è un buon giocatore. Formazione contro il Sassuolo? Ogni tanto qualcuno può rifiatare nelle rotazioni, anche perché la partita col Copenaghen non si può sbagliare".