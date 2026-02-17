Osimhen svela tutto: "Conte voleva che restassi, gli ho risposto così"

Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen ha parlato anche del suo rapporto con Conte e del fatto che l'allenatore volesse restasse in azzurro. "Conte? Hanno detto in giro che non mi voleva in squadra. Siamo seri? Quale allenatore in quel momento non mi avrebbe voluto? Appena arrivato, Conte mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto che era a conoscenza della situazione ma che, nonostante tutto, voleva che rimanessi.

Gli spiegai che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui ma ormai avevo fatto la mia scelta: non volevo continuare a lavorare in un posto in cui non mi sentivo felice”.