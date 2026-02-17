Chiariello: "Champions, la corsa è sulla Juventus. E occhio a un'outsider..."

Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale per Radio Crc ha commentato i principali temi di attualità relativi al calcio italiano: "Il Napoli trova sempre risorse: scopre Vergara, scopre Alisson Santos e magari scoprirà ancora qualcosa da qui alla fine. Conte da questo punto di vista è bravo, riesce a friggere il pesce con l’acqua. Però in difesa siamo in difficoltà. Errori individuali clamorosi. Buongiorno sul primo gol, Beukema in ritardo sulla diagonale, Rrahmani sul secondo. Malen non l’abbiamo preso mai. La situazione dietro è complicata. Dobbiamo fare la corsa sulla Juve. Ci saranno scontri diretti importanti, e quel pareggio è di un’importanza enorme. Ma Bergamo è una tappa difficilissima. L’Atalanta non va sottovalutata: è in forma, ha qualità, ha trovato soluzioni e alternative.

Gli ostacoli alti da qui alla fine sono tre: Bergamo e Como in trasferta e lo scontro diretto con il Milan in casa. Poi verranno anche Bologna e Lazio, ma non sono allo stesso livello. I punti persi con Torino, Udinese, Verona e Parma pesano. Parma e Copenaghen sono partite che non riesco a digerire. Col Verona c’è stata anche un’attenuante arbitrale, ma altrove abbiamo pagato errori nostri. Contro la Roma il primo tempo è stato inguardabile: troppi lanci lunghi su Højlund senza accorciare per aggredire la seconda palla. Nel secondo tempo il Napoli ha cambiato volto e nel finale ha meritato più della Roma. Due grandi parate di Svilar, nessuna di Milinković-Savić. Il Napoli ha carattere, non molla. Senza McTominay è un’altra squadra, e con tutte le assenze Conte sta davvero facendo miracoli".