Padovan: “Napoli allarmante ad Empoli, ma la Juve ha gli stessi problemi e l'Inter tanti infortuni"

vedi letture

"Queste due si affronteranno domenica e perderanno punti in occasione di Napoli-Lecce, quindi è grasso che cola".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Il Napoli non mi ha convinto molto ad Empoli, anche se viaggia a ritmo Scudetto. La partita del Castellani è stata allarmante, senza quel rigore non so come l’avrebbe vinta. Detto questo il Napoli è in testa e ha sfruttato al meglio le occasioni avute per allungare su Inter e Juventus. Queste due si affronteranno domenica e perderanno punti in occasione di Napoli-Lecce, quindi è grasso che cola. Ora Conte deve fare tanti punti per affrontare gare complicatissime che arriveranno dal Milan in poi. E in quelle gare il Napoli deve mettere un po’ di qualità in più. A volte questa squadra approccia male la partita, poi si riprende e la vince con la qualità che ha.

Rinnovo Kvara? Il contratto è ancora lungo, il problema non dovrebbe porsi… ADL ha mostrato un po’ di veleno nelle sue parole, ma dal suo punto di vista lo capisco. Di certo meriterebbe un adeguamento, ma per quanto fatto due anni fa… Negli ultimi periodi sta dando pochino al Napoli, va detto. Il discorso di De Laurentiis è antipatico per i tifosi, ma non è completamente sbagliato. La questione Osimhen ha fatto da simbolo per tutti.

Inter e Juve fallibili? La Juve ha gli stessi problemi del Napoli, pur facendo le coppe. È stata assemblata in ritardo e si vede: o vince con un gollonzo o non vince… Ha perso tanti punti semplici durante un calendario piuttosto agevole. L’Inter ha problemi diversi. È una squadra più forte della Juve e va sull’abbrivio dello scorso anno, seppur qualche incertezza qua e là. I nerazzurri hanno tanti infortuni, ma il risultato di Roma è stato importantissimo. Domenica sarà uno scontro diretto dove una delle due si farà male. Il Napoli ha l’obbligo di approfittarne”.