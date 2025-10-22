Padovano: "Se Conte ha detto quelle frasi, vuol dire una sola cosa"

Michele Padovano, ex calciatore e talent di Sky Sport, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Non bisogna preoccuparsi anche se i problemi ci sono, sono quelli che ha fatto notare mister Conte. Ieri il Napoli ha giocato un buon primo tempo, ma nel secondo non è riuscito a reagire nella giusta maniera. Delle volte alcune bastonate possono far bene, Antonio sa dove mettere le mani, sono fiducioso.

L’anno scorso, dopo la prima sconfitta contro il Verona, ha saputo aggiustare molte cose, certo se si pensa prima all’io, e poi al noi è un grande problema che va risolto immediatamente. Non commettiamo l’errore di nasconderci dietro alle assenze di determinati giocatori perché, se Conte ha parlato in quella maniera, allora ci sono altri problemi che vanno risolti. Lucca deve dare qualcosa in più, deve crescere ed entrare nei meccanismi di questo Napoli”.