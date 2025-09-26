Pagliuca: "Non solo il Milan. Tre squadre daranno filo da torcere al Napoli"

vedi letture

Gianluca Pagliuca, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per commentare le sorti dei rossoneri e per parlare della partita di domenica contro il Napoli.

Il Milan può essere l’anti-Napoli?

"Sì, per me il Milan potrebbe essere l'anti-Napoli. Parliamo di una buona squadra che è allenata da un tecnico che sa il fatto suo: Allegri è bravo, esperto, se la possono giocare: per me Inter, Juventus e Milan saranno le tre squadre che daranno filo da torcere al Napoli".

⁠Ti ha stupito il nuovo Allegri?

"Il nuovo Allegri è più misurato, lo vedo bene. Probabilmente quell'anno in cui è rimasto fuori gli ha dato una grande carica, lo vedo molto determinato e può fare bene".