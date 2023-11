Palmeri critica ADL: “E’ passato da Luis Enrique e Nagelsmann a Mazzarri…”

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri è intervenuto ai microfoni di Tvplay e commentato il ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri è intervenuto ai microfoni di Tvplay e commentato il ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli: “A giugno si parlava di allenatori che facevano parte dell’élite europea, come Luis Enrique e Nagelsmann. Ti sei ritrovato a ottobre che hai esautorato il tuo allenatore, de facto, ma quello nuovo ti ha detto di no, poi sei andato a bussare alla porta di Tudor e alla fine sei finito con uno che non allena una squadra d’élite vera da 7 anni. Mazzarri ha fallito le ultime due esperienze ed era rimasto fuori dal giro. Se la causa di tuto questo non è Aurelio De Laurentiis io non so chi sia…”.