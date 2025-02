Pastore: "Conte usa i soliti, molti via perché non giocano. Se resiste, poi calendario amico..."

vedi letture

Nel corso del podcast di Cronache di spogliatoio è intervenuto il giornalista Giuseppe Pastore: "Vedo una nube di sfiducia dal gol di Angelino, in quel momento si vedeva già in fuga perché la gara era andata come sempre fino a quel momento, gol, difesa, finita. Invece in 3 gare su 4 ha peggiorato il risultato nell'ultimo quarto d'ora, prima le vinceva in quella fase. Il non mercato è stato anche accettato da Conte perché credeva che con quelli che aveva poteva farceli, a Napoli vanno via perché non giocano. Vedi Folorunsho, ma anche Zerbin e non solo.

Un po' per gli infortuni, un po' il senso di incompiutezza dal mercato, è mancato il segnale alle altre pasticciando senza riuscire a chiudere i tanti nomi di cui abbiamo parlato. E' uno dei fattori, poi ci sta anche un Conte col braccino anche se puoi pareggiare a Roma e perdere a Como che è tra le più in forma ed è per caso a destra della classifica ed ha dominato anche la Juve e quando ha perso, gioca come se fosse quinta-sesta. Poi il calendario sarà amico dopo l'Inter, e se tiene, pareggiando e neanche vincendo, poi ha un calendario dove può fare 2 punti in più dell'Inter".