Marino: “Allenatore per il futuro? Italiano è un tecnico che stimo tantissimo…”
Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Conte miglior allenatore nella storia del Napoli? Io sono molto legato a Ottavio Bianchi e lo reputo tra i migliori 3 allenatori che ho avuto in carriera. Conte è stato bravo a coniugare vittorie, ha vinto già due trofei e Conte nei tempi moderni è sicuramente il miglior allenatore mentre della storia lo metterei insieme a Ottavio Bianchi.
Allenatore per il futuro? Da dirigente che vuole bene al Napoli non parlerei di queste cose, andiamoci piano, poi Italiano è un tecnico che stimo tantissimo. C’è ancora da stare attenti al campionato e alla Champions League”.
