Del Genio: "Lukaku ha scritto un bel messaggio, ma perché non comunicarlo al Napoli?"

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Il giornalista analizza le dichiarazioni di Big Rom e sottolinea un aspetto: la mancata comunicazione con il club non basterà per calmare le acque

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha commentato il caso Romelu Lukaku che tiene banco in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il messaggio di Lukaku è bello ma ci manca un pezzo, perché non l'ha comunicato. Come faccio a dirlo? Io penso che non l'ha comunicato perché altrimenti il Napoli - ora non diciamo il nome di chi ha risposto alle telefonate dei colleghi dicendo di essere molto arrabbiati - in questi casi fa il comunicato di smentita. Il Napoli è pronto a smentire il singolo giornalista o il gruppo di giornalisti che ha scritto una cosa inesatta. È arrivato il comunicato del Napoli su quello che hanno detto i giornalisti?

I giornalisti hanno detto che il Napoli o lo multa o lo mette addirittura fuori rosa, ha fatto trapelare il club senza comunicazioni ufficiali. Quindi io sono portato a credere che il Napoli voglia mantenere questa posizione intransigente. Poi se le cose cambiano non lo so perché, non credo che basti questo post Instagram per farle cambiare, è un bel post ma non credo che basti perché il Napoli si è fatto un po' di debituccio con la bocca anche sotto traccia con un po' di colleghi, che se hanno scritto quel che hanno scritto è perché hanno avuto tutti la stessa risposta: 'Siamo arrabbiati con Lukaku'. Se poi tutti colgono la palla al balzo per dare un'altra bastonata dietro la testa al medico del Napoli...".