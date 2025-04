Pavarese: "Sono Lukaku-dipendente, Conte fa bene a non sostituirlo"

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo, che ha commentato la prestazione del Napoli e le prospettive in chiave scudetto: “Parliamo di una squadra che sta lottando per primeggiare e vincere lo scudetto. Ero a Bologna e ho apprezzato un bel primo tempo del Napoli, sulla falsariga di quanto già visto contro Fiorentina e Milan. Nel secondo tempo, complice una condizione fisica migliore degli avversari e la loro maggiore pressione per recuperare lo svantaggio, siamo calati. Se nel primo tempo il Napoli avesse concretizzato una delle due occasioni create dopo il primo gol, non avrebbe rubato nulla.

Il Bologna è la squadra più in forma del campionato e, grazie anche alla loro intensità, abbiamo subito un calo, soprattutto da parte di alcuni elementi chiave dello scacchiere azzurro. Abbiamo subito il gol del pareggio, il Bologna ha spinto tanto e ha avuto un paio di buone occasioni, ma quella più grande l’abbiamo avuta noi nel finale. Se il Napoli avesse vinto, oggi staremmo raccontando un’altra storia. L’importante era non perdere il passo: forse tutti avremmo sottoscritto un pareggio a inizio gara, contro questo Bologna. Nonostante il calo evidente, io credo ancora fortemente nella vittoria finale".

Su Lukaku, Pavarese ha aggiunto: “Io sono un Lukaku-dipendente, e ha fatto bene Conte a non sostituirlo. Ha lottato fino all’ultimo minuto contro la difesa avversaria e ha dato il suo contributo, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più. Quando c’era da far salire la squadra, lo ha fatto sempre egregiamente".

Infine, un commento sull’Inter: “Il Napoli adesso è in discesa, e dobbiamo dimostrare di essere abili discesisti. Non solo dobbiamo recuperare l’avversario, ma anche superarlo, e sono sicuro che lo faremo in dirittura finale".