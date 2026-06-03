Rabiot-Napoli, da Milano: "Per il Milan è cedibile, è considerato una sorta di spia di Allegri"

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L'analisi della giornalista da Milano su Rabiot al Napoli, ipotesi sempre più probabile anche alla luce delle sue parole

Monica Colombo, firma del Corriere della Sera, ha parlato della pista Rabiot-Napoli. Lo ha fatto a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: "Per Allegri, Rabiot è una sorta di coperta di linus. Credo che, pur entrando in uno spogliatoio super vincente come quello del Napoli, uno come Rabiot che conosce la mentalità del mister sarebbe utile. Soprattutto se partirà Anguissa. E poi è un giocatore di cui il Milan si priverebbe volentieri perché volendo fare tabula rasa con il Milan dell'ultima stagione si liberebbero volentieri di uno che alla fine considerano una sorta di spia di Max".

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