De Paola stronca Allegri: “In parabola discendente! Dal 2019 ha vinto solo una Coppa Italia”

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Paolo De Paola analizza l’arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli tra bilancio della carriera recente, aspettative e possibile progetto tecnico

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo De Paola ha commentato l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, ripercorrendo le diverse fasi della sua carriera e le possibili prospettive future in azzurro: “Nella mia carriera ho vissuto Allegri in due fasi: una fase vincente e poi una fase perdente. La fase vincente è quella dei cinque scudetti consecutivi alla Juventus, a cui si aggiunge il primo vinto con il Milan, quindi sei scudetti complessivi, e su quello non c’è nulla da dire. Il problema è che dal 2019, quindi ormai da sette anni, Allegri non vince più nulla, a parte una Coppa Italia. Nel confronto con altri allenatori di vertice ti metto anche Gasperini, Conte, Spalletti e persino Chivu, e lui ha meno titoli prestigiosi. Per carità, la Coppa Italia è un trofeo, ma non può essere paragonata a una Champions, a un’Europa League o agli scudetti”.

Il Napoli di Allegri tra ambizioni e ridimensionamento

De Paola ha poi sottolineato come il contesto napoletano possa rappresentare un’occasione importante per il tecnico livornese, ma anche un banco di prova significativo: “L’importante è che ci si metta tutti d’accordo nel dire che quello che troverà al Napoli sarà oro. Ad Allegri è sempre stato perdonato tutto, soprattutto nel secondo periodo alla Juventus e anche al Milan, in nome di mercati non sempre soddisfacenti e di una certa confusione societaria. Quello che vorrei capire è se è in atto un piano di ridimensionamento degli ingaggi e quindi di ringiovanimento della rosa. Perché se così fosse, poi non si potrà dire: ‘Eh, ma non hai avuto anche al Napoli un mercato sufficiente’”.