Allegri-Napoli, Novellino approva: “Scelta giusta, sa gestire bene i calciatori”

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Walter Novellino analizza il valzer delle panchine di Serie A, commentando le scelte di Milan, Napoli, Torino, Fiorentina, Lazio e Atalanta.

Walter Novellino, ex allenatore, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, affrontando diversi temi legati al futuro delle panchine di Serie A. Tra i passaggi più significativi, il tecnico si è soffermato sul Milan, ancora alla ricerca di un allenatore, e sul possibile approdo di Ignazio Abate al Torino: “Questa continua ricerca di Rangnick non mi entusiasma. Sono felice invece di vedere che Ignazio Abate probabilmente andrà al Torino, ha il carattere giusto”.

Altre panchine di Serie A e il futuro di Novellino

Parlando delle altre situazioni in panchina, Novellino ha commentato positivamente la scelta del Napoli di affidarsi ad Allegri: “È una scelta giusta. Sa gestire bene i calciatori”. Anche il possibile arrivo di Grosso a Firenze viene accolto con favore: “Buona scelta. Ma Vanoli non mi dispiaceva, su di lui punterei sempre: è un tecnico valido”.

Sul fronte Lazio e Atalanta, l’allenatore si dice fiducioso: “Gattuso alla Lazio? Farà bene. Ne sono sicuro. Sono invece curioso di vedere Sarri all’Atalanta”. Infine, uno sguardo alla sua situazione personale: “Continuerò a fare da consulente al Perugia. Con Gaucci abbiamo lavorato bene. E lavoriamo per il prossimo anno”.