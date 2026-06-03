Capello attacca De Bruyne: “Si faccia esame di coscienza! Conte ha fatto il bene del Napoli"

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L’ex tecnico ha difeso le scelte dell’allenatore, sottolineando come le decisioni tattiche debbano essere prese nell’interesse della squadra

Fabio Capello è intervenuto a Sky Sport per commentare le dichiarazioni rilasciate da Kevin De Bruyne nei confronti di Antonio Conte. L’ex allenatore ha preso posizione a favore del tecnico, evidenziando come le valutazioni tattiche debbano sempre essere effettuate tenendo conto dell’equilibrio e delle esigenze dell’intera squadra, piuttosto che delle caratteristiche di un singolo giocatore.

Capello difende Conte e invita De Bruyne all’autocritica

Nel corso del suo intervento, Capello ha espresso con chiarezza il proprio punto di vista: “Si danno sempre le colpe agli altri, bisogna farsi un esame di coscienza. Non si pensa che magari sei andato in una squadra che avrebbe dovuto cambiare sistema di gioco solo per lui? Penso che Conte abbia pensato al bene della squadra nelle scelte tattiche. De Bruyne lo stimo tantissimo, ma avrebbe dovuto farsi un esame di coscienza prima di parlare”. Con queste parole, l’ex tecnico ha ribadito la propria stima nei confronti del centrocampista belga, pur sottolineando la necessità di valutare con maggiore equilibrio il contesto e le scelte dell’allenatore.