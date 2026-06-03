Auriemma: “Conte se n’è scappato accusando la piazza! Ha fatto una bruttissima figura”

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Raffaele Auriemma analizza il biennio di Antonio Conte al Napoli tra risultati sportivi, investimenti e la gestione del suo addio al club.

Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda su Tele A, il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha tracciato un bilancio del biennio di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, soffermandosi anche sulla conferenza d’addio dell’allenatore. Nel suo intervento, Auriemma ha riconosciuto i meriti del tecnico ma ha anche sottolineato alcuni aspetti critici del suo percorso: “Sono contento di quello che Conte ha fatto vincere al Napoli e lo ringrazio. Però va bene così. Un professionista va rispettato ma anche criticato”.

Il giudizio sul percorso di Conte al Napoli

“Risultati? L’anno scorso parlano per Antonio Conte, quest’anno un po’ meno. Ripeto: con 230 milioni di euro investiti su una squadra che ha vinto lo scudetto, secondo me lottare punto a punto con l’Inter fino alla fine era un obbligo per uno che si chiama Antonio Conte. Poi ha deciso di darsela a gambe levate, accusando la piazza che non è compatta, gli sfigati, i falliti… ha fatto una bruttissima figura e bisogna dirlo”.