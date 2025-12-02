"Perché Conte non ha cambiato prima?", Del Genio: "Difficile da primo in classifica..."

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando del cambio modulo e della svolta tattica delle ultime tre partite: "Dopo l'infortunio di Anguissa dovevi per forza cambiare, ma non è una critica a Conte, è stato bravo lui a trovare velocemente la soluzione. Poi perché non l'ha fatto prima si domandano i tifosi, ma da primo in classifica è difficile cambiare, sembra strano ma è così perché se va male l'allenatore poi viene distrutto.

Lang e Neres sono bravissimi, magari a Conte si può dire che potevano giocare di più, ma non che dovevano diventare titolari anche perché non sta scritto da nessuna parte che sarebbero stati titolari con loro col cambio modulo, magari faceva il 3-4-2-1 con Politano ed Elmas, invece Conte è stato coraggioso a puntare su di loro".