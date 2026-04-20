Bruscolotti non ci sta: "De Bruyne camminava con la Lazio e la colpa è di Conte?"

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"C'era bisogno di Conte per caricare uno che viene dal Manchester City e che si prepara a giocare un Mondiale con il Belgio da protagonista?"

Giuseppe Bruscolotti, storica bandiera del Napoli, ha rilasciato un'intervista sulle pagine de Il Mattino in cui ha parlato dell'ultima sconfitta contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Mi fa male aver visto calciatori come De Bruyne camminare senza mai avere un momento di lucidità. Ora, ditemi: c'era bisogno di Conte per caricare uno che viene dal Manchester City e che si prepara a giocare un Mondiale con il Belgio da protagonista? E allora, questo clima non mi piace. Questo 2-0 della Lazio è colpa di chi va in campo e non di Conte".

Conte ha responsabilità ma vanno pesate:

"Per me ha sbagliato. Ma davvero può aver la colpa di non aver motivato la squadra dopo il pareggio di Parma? Ma davvero doveva lavorare sul pericolo di avere una squadra appagata per lo scudetto svanito? E dove siamo, in un asilo nido? Considero questa stagione positiva. Ma ora queste cinque giornate posso rovinare tutto. Hanno giocato malissimo, un blackout al Maradona è impensabile e davanti a 50mila tifosi. Sono deluso perché nessuno considera questa squadra imbattibile, ma bisogna uscire dal campo buttando l'anima".