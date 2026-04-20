Tacchinardi si sbilancia: "In Chivu rivedo il nuovo Mourinho"
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"All'Inter c'è stata quella fame che è mancata ad altri. Complimenti a Chivu, i nerazzurri meritano ampiamente lo Scudetto"
L'ex calciatore Alessio Tacchinardi, oggi opinionista tv, ai microfoni di SportMediaset ha parlato dell'Inter vicina al titolo di campione d'Italia, elogiando il tecnico Cristian Chivu: "Grandi meriti suoi? Direi proprio di sì soprattutto considerando la partenza choc di inizio stagione. Rivedo in lui il nuovo José Mourinho. Ha carattere, ha saputo toccare le corde giuste. Li ha caricati, stimolati anche con dichiarazioni forti per ritrovare energia, cattiveria e ossessione per la vittoria".
Inter a un passo dal vincere lo scudetto con un ampio margine sulle competitor: cosa è mancato a Napoli e Milan?
"All'Inter c'è stata quella fame che è mancata ad altri. Complimenti a Chivu, l'Inter merita ampiamente lo Scudetto".
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