Piantanida: "Conte resta, ma ha fatto peggio di Allegri di corto muso"

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"Si stanno creando le condizioni per la permanenza".

Il giornalista Franco Piantanida è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione 'Maracanà'.

Derby di Roma lunedì sera ma la Lega fa ricorso:

"Ci sono mille parametri che vengono inseriti nel computer che fa i calendari, si poteva inserire anche la data degli Internazionali...Per il resto c'è poco da dire".

Conte e Allegri, chi ha fatto peggio quest'anno?

"Conte di corto muso. Guardo solo Fullkrug, Nkunku, Gimenez, a confronto con Hojlund, giocatore da 70 mln. Allegri ha accresciuto le aspettative con i risultati, poi si sono svelate le fragilità della squadra ma Conte ha fatto peggio".

Perché la FIGC dovrebbe scegliere uno dei due per ricostruire la Nazionale?

"A Ranieri direi no grazie. E' appena andato in pensione, poi è andato a Roma, poi ha detto no alla Nazionale e ora si rimette in gioco. Non credo sia lo soluzione giusta. Conte-Allegri? E' lo stesso motivo per cui il Real sceglierà Mourinho. Ci sono delle situazioni in cui il calcio è ancorato alla voglia di avere un ministro, dove c'è bisogno di un uomo forte, che ha esperienza. Altrimenti dovresti rischiare con uno bravo della nuova leva, vedi Farioli, ma non siamo la Germania...".

Conte-Napoli, è finita?

"Resta, ha aperto alla Nazionale ma ha capito che la situazione è grave lì e rischia di rimanere col cerino in mano. Si stanno creando le condizioni per la permanenza".