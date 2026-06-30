Napoli-Muçi, l’ex allenatore non ha dubbi: “È l’attaccante ideale per il calcio italiano”

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Tra i profili seguiti dal Napoli figura anche Ernest Muçi, attaccante albanese classe 2001 attualmente in forza al Besiktas.

Il Napoli prosegue nella ricerca di giovani talenti offensivi da inserire in rosa, in linea con la strategia di ringiovanimento portata avanti dalla dirigenza. Tra i profili seguiti figura anche Ernest Muçi, attaccante albanese classe 2001 attualmente in forza al Besiktas. Per approfondirne le caratteristiche, Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Marcelo Ze Maria, l’allenatore che lo ha lanciato ai tempi del Tirana, raccontandone i primi passi nel calcio professionistico.

Muçi, l’esordio precoce e le qualità che piacciono al Napoli

Ze Maria ha ricordato così l’inizio della carriera del giovane attaccante: "Io l’ho lanciato in prima squadra quando lui aveva 16 anni, doveva ancora compiere 17, perché giocava nell’Under 17 del Tirana. Per caso sono andato a vedere l’allenamento di mio figlio, che giocava anche lui nel Tirana e ha la stessa età: in quei giorni ho visto lui, l’ho portato in prima squadra, l’ho fatto esordire e con me abbiamo vinto la Supercoppa d’Albania e il campionato". L’allenatore ha poi sottolineato le qualità tecniche del giocatore, evidenziandone la duttilità e la maturità precoce: "A quell’età, a 16 anni, era già un ragazzo che calciava bene sia di destro sia di sinistro, molto intelligente, si posizionava bene. Secondo me è l’attaccante perfetto per una squadra italiana, perché è un giocatore che calcia con destro e sinistro, è molto intelligente, fisicamente messo bene, non è un esterno, è un centrale".