Bucchioni: “Allegri è un vincente, ADL l’ha preso per rivincere lo Scudetto”

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Enzo Bucchioni analizza la scelta di De Laurentiis si affidare la panchina del Napoli a Massimiliano Allegri e si sofferma anche sulla Nazionale

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato la scelta del Napoli di affidarsi a Massimiliano Allegri, evidenziando le ragioni che, a suo avviso, hanno portato il club a puntare sul tecnico livornese. Secondo Bucchioni, la decisione è legata soprattutto alla volontà di valorizzare al massimo le risorse già presenti in organico e di costruire un progetto vincente senza stravolgere la rosa: “Massimiliano Allegri è stato chiamato al Napoli per ottimizzare tutte le risorse. Il livornese è stato scelto attraverso un'operazione di conservazione della rosa. L'ex Juventus è un vincente ed è stato preso per riportare il Napoli a vincere lo scudetto", ha dichiarato.

Bucchioni sulla Nazionale: Baldini, Conte e Mancini

Nel corso dell'intervento, Bucchioni ha espresso anche il proprio punto di vista sulla panchina della Nazionale, schierandosi a favore della conferma di Silvio Baldini. Allo stesso tempo, ha indicato Antonio Conte e Roberto Mancini come due allenatori dal profilo ideale per guidare gli Azzurri, grazie ai risultati ottenuti nel corso delle rispettive carriere: “Fosse per me lascerei Silvio Baldini sulla panchina azzurra. Baldini ha trovato l'energia giusta con i giovani, nelle due partite della sua Nazionale sperimentale. Conte? Il leccese avrebbe le caratteristiche giuste per il ruolo, così come Mancini. Sono due tecnici che hanno vinto e fatto bene praticamente ovunque”.