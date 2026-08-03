Panchina Italia, il rimpianto di Cairo: "Avrei scelto Conte, era l'uomo giusto"

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Intervenuto all'evento "L'estate del Principe" di Viareggio, il presidente del Torino Urbano Cairo ha affrontato diversi temi, soffermandosi anche sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Il numero uno granata ha spiegato quale sarebbe stata la sua preferenza, indicando Antonio Conte come il profilo ideale.

Sulla scelta del ct, Cairo avrebbe puntato su Antonio Conte

"Lo avrei scelto perché è necessario dare un impulso forte all'attività, in modo da partire subito bene. Conte lo stimo, aveva già fatto bene in una Nazionale che non era chissà cosa, specie in attacco. Era motivato, poteva essere l'uomo giusto. Vero, in Lega c'era una propensione per Conte ct, Malagò ha scelto diversamente".