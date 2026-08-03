Panchina Italia, il rimpianto di Cairo: "Avrei scelto Conte, era l'uomo giusto"
TuttoNapoli.net
Intervenuto all'evento "L'estate del Principe" di Viareggio, il presidente del Torino Urbano Cairo ha affrontato diversi temi, soffermandosi anche sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Il numero uno granata ha spiegato quale sarebbe stata la sua preferenza, indicando Antonio Conte come il profilo ideale.
Sulla scelta del ct, Cairo avrebbe puntato su Antonio Conte
"Lo avrei scelto perché è necessario dare un impulso forte all'attività, in modo da partire subito bene. Conte lo stimo, aveva già fatto bene in una Nazionale che non era chissà cosa, specie in attacco. Era motivato, poteva essere l'uomo giusto. Vero, in Lega c'era una propensione per Conte ct, Malagò ha scelto diversamente".
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina LiveFesta Centenario, ADL: "Napoli ancora più forte e strutturato!", Allegri: "Ritroviamoci qui per 1, 2 o 3 trofei!", KDB: "Uagliù!", Hamsik: "Incredibile!" di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio GaitoLiveIl borsino del calciomercato: il Napoli sacrifica Gutierrez per sbloccare le entrate
Fabio TarantinoUfficialeRitiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi
Antonio NotoVideoAllegri: "Buon test, ecco la nota importante. De Bruyne? Non ha bisogno di valutazioni. Sul mercato..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com