Criscitiello esalta la Juve: "Adesso è tornata a far paura, obiettivo è lo scudetto"

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"Carnevali mette la freccia e adesso la Juve torna a far paura". Così titola Michele Criscitiello il suo editoriale per Sportitalia, commentando i movimenti di mercato del club bianconero: "Dopo tanti sbagli però la Juventus almeno ha capito gli errori ed è ripartita da chi il calcio (italiano) lo conosce. I soldi sono pochi ed è proprio per questo che servono fantasia e competenza. I soldi non li buttano neanche più all’Inter o al Napoli. Il Milan sta investendo qualcosa, ma è troppo indietro. Il problema vero della Juventus è che spreca troppe energie a piazzare gli esuberi e gli errori di chi c’era prima.

Giovanni Carnevali, però, con Massara ha capito come rifondare la Juve e senza farsi prendere per il collo da nessuno ha iniziato a pianificare e rinforzare. Le uscite sono fondamentali, ma neanche si può svendere per velocizzare le trattative. Carnevali ha ancora tanto da fare, ma la strada intrapresa è quella giusta. La Juve potrà lottare per lo scudetto. Inter e Napoli sono avanti ma non sono irraggiungibili. Il Milan è più indietro mentre la Roma, dovendo giocare anche in Champions, perderà molti punti per strada".